Мнение: Про то, как Россия потеряла весь космический задел СССР

19.12.2020, 22:58, Разное

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Вот так вот сидишь в субботу вечером и приходит озарение. Нет, я давно нежно люблю сектантов "В СССР все было лучше и бесплатно", но – дошел наконец-то мозгами, почему их так бесит "Ангара", которая ракета. Мы сейчас даже не будем говорить про другие какие-то эпизоды – сосредоточимся на космосе, тем более Китай красиво сгонял на Луну, с опозданием, если верно помню, в полвека от Союза, но наши "сосиалисты" будут уверять, что это совсем другое. Вот уж воистину, Лешка Навальный и эти… дятлы товарищи – один хрен, только вид с боку.

Удивительно, конечно. Оказывается "Ангара" – чисто российский проект. И толку-то, ага? Вот все в СССР было лучше. А я тут сделал ролик про офигенную ракету Н1 из СССР, которая, правда, не полетела – так на меня каак начали наезжать "советские"!

Как же я гадина посмел сказать, что Союз отставал от США в какой-то момент в космонавтике. Ведь они типа – летали только в Голливуде на Луну.

Нет, я тоже склоняюсь, что на Луне амеров скорее не было. Но ракеты-то у них – были! И вопрос ставился как раз ровно таким образом, что они не смогли кое чего, но – не смогли и мы. Или я забыл, и СССР был на Луне не в виде луноходов? Что, кстати, офигенно и этого я никогда не отрицал.

"Советские" живут как и Навальный в каком-то другом мире. Вот все там было хорошо. И квартиры бесплатно, и очередей не было, и все были честные, и люди были лучше и продукты вкуснее.

Вот только, я нихрена не пойму – если там все было так хорошо – чего удовольствие развалилось? И не надо мне про Горбача и Ельцинюгу. Учителя там были хорошие, но получали меньше, чем сегодня – чота никто на их защиту не вставал и лапки не заламывал.

Продукты были вкуснее? А вас [слово нехорошее] не смущает, что ассортимент их был сильно меньше? Чипсов не было вообще, но вы бы полруки отдали за то, чтобы тогда их попробовать. Да, читали больше, но сегодня вам кто-то мешает это делать, даже мукулатуру собирать не надо.

Я скажу честно – я пойму тех, у кого в СССР осталась молодость, как там осталось мое детство. Но говорить, что там было лучше, не было проблем и все такое – пошли вы знаете куда?

И, кстати, что хотел сказать. Говорите мы отстаем в космосе? Ну, ок. А вы кто, кто это говорит? Все видели документальные фильмы, где работают инженеры в СССР, стоят за кульманами, расчитывают на допотопных калькуляторах. А сейчас?

Чмо, простите, это не имеет возраста, которое мне рассказывает за "Ангару" – оно что умеет, кроме как тикточить? Да ты знаешь, что такое, хрен с ними, с программами, циркуль? Вы можете только гадить в комментах, думая, что вы делаете что-то полезное.

Так что я за наш комплекс, но у клоунов хочется спросить – на что они готовы, кроме комментариев в Сети? СССР поднимал свою космопрограмму ВСЕМ НАСЕЛЕНИЕМ. А вы сидите с жирным брюшком и пишите, как все плохо. Хотя, сволочи, должны бесплатно строить были дорогу на космодром "Восточный".

У Путина одна проблема – он откормил страну и не смог справиться с побочным эффектом: мудаков стало много. Плюс, Интернет помог. Раньше, то что ты дебил знали только твои друзья и семья, а теперь – весь мир. Впрочем, массу дегенератов это не смущает.

Счастья вам.