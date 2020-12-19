 

В порту Туапсе столкнулись два иностранных судна

19.12.2020, 22:48, Новости дня
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На причале Туапсинского Балкерного терминала столкнулись два иностранных судна, правоохранители проводят проверку, сообщил представитель управления на транспорте МВД РФ по Южному Федеральному округу.

По его словам, утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке столкнулись два грузовых судна. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания попал на видео, которое было опубликовано в интернете, передает РИА «Новости».

«В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, а на другом повреждена центральная балка верхней палубы. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения никак не повлияли на движение судов. На месте работала следственно-оперативная группа туапсинского ЛОП. Проводится проверка», – отметил представитель ведомства.

Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, а его место приписки – Порт-Вила, второе судно турецкое.



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