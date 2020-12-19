Мнение: США закрывают консульства в Екатеринбурге и Владивостоке

19.12.2020, 22:46, Разное

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Госдеп США объявил, что закрывает свои консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

Во Владивостоке с концами, с Екатеринбурге пока что временно.

Официальная причина – "оптимизация". Одна из неофициальных причин – это последствия массовой высылки дипломатов.

Таким образом, после "реорганизации", у США останется только московское дипломатическое представительство. Помпео также оговорился, что это решение США и оно не связано с какими то действиями против дипломатических представительств РФ на территории США.

За Екатеринбург отдельно можно порадоваться, учитывая, какой там клоповник развели вокруг американского консульства.