 

Мнение: США закрывают консульства в Екатеринбурге и Владивостоке

19.12.2020, 22:46, Разное
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Госдеп США объявил, что закрывает свои консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.
Во Владивостоке с концами, с Екатеринбурге пока что временно.
Официальная причина – "оптимизация". Одна из неофициальных причин – это последствия массовой высылки дипломатов.
Таким образом, после "реорганизации", у США останется только московское дипломатическое представительство. Помпео также оговорился, что это решение США и оно не связано с какими то действиями против дипломатических представительств РФ на территории США.
За Екатеринбург отдельно можно порадоваться, учитывая, какой там клоповник развели вокруг американского консульства.

Источник: Colonel Cassad



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