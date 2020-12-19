LG представит смартфон с выдвижным экраном

19.12.2020, 22:24, Новости дня

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Дата презентации новой модели смартфона LG Rollable пока не оглашена. Известно лишь, что она состоится где-то в первой половине будущего года. Зато в сети уже появились некоторые данные об этом гаджете.

Как стало известно, в смартфоне будет установлен выдвижной экран. Его обладатель легко и быстро сможет превращать обычный смартфон в полноценный планшет. В базовом состоянии размер диагонали составит 6,8 дюйма. Максимально данный показатель увеличивается до 7,4 дюйма. При этом с раздвижением дисплея меняется соотношение сторон.

Скорее всего, здесь будет использовано флагманский процессор Snapdragon 888, а также установлен аккумулятор с емкостью 4200 мАч. Объем оперативной памяти составит 16 Гб, предполагают специалисты.