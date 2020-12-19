В РФ изготовили новые объективы для фотоаппаратов Sony

19.12.2020, 22:24, Новости дня

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Новые объективы «Зенитар 1.5/50» представили на российском заводе в Красногорске. Оптические устройства будут использованы для сборки фотоаппаратов, выпускаемых под брендом японской компании Sony.

Российский завод входит в холдинг «Швабе» и получает заказы для изготовления комплектующих изделий иностранных фирм, отмечают специалисты.

Представленный объектив имеет фокусное расстояние 50 миллиметров. Размер диафрагмы регулируется в диапазоне от 1,5 до 22. По словам специалистов, данное оптическое устройство отлично подойдет для съемки при слабом освещении. Первая пробная партия состояла из десяти объективов. Если продукция подойдет для фотоаппаратов Sony, ее будут выпускать массово.