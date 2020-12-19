 

Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19

19.12.2020, 21:54, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из граждан страны получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер. Трансляцию процедуры велась в прямом эфире каналами израильского телевидения.

«Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться. Я попросил в числе первых вакцинировать меня и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. Я хочу служить личным примером для всех израильтян», – сказал премьер-министр Израиля до введения препарата, передает РИА «Новости».

Делавший инъекцию врач отметил, что это «первая ампула вакцины, вскрытая в Израиле».

«Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества», – сказал Нетаньяху после введения препарата Pfizer. Он отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу препарата.

Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба. Массовая вакцинация граждан начнётся в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.

Первая партия вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer («Пфайзер») была доставлена в аэропорт Бен Гурион близ Тель-Авива 9 декабря.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.



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