Министр нефти Ирана запланировал визит в Москву

19.12.2020, 21:54, Новости дня

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Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправится 20 декабря с визитом в Москву, чтобы обсудить с российской стороной ситуацию на рынке нефти, сообщило агентство Shana.

По данным издания в ходе визита Зангане встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, передает РИА «Новости».

3 декабря министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи стран альянса будут проходить ежемесячно. Всего ОПЕК+ хотят восстановить добычу нефти на 2 млн б/с в течение зимы-весны 2021 года.