Мнение: “С горки не спускать”.

19.12.2020, 21:52, Разное

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Т-62 в Ливии.

Судя по надписи, из относительно недавних поставок для Хафтара.

Аналогичные машины в свое время в большом кол-ве поставлялись в Сирию для восполнения потерь в танках и комплектования 5-го корпуса.

PS. Между тем, на фоне неустойчивого перемирия под Сиртом, продолжают множится слухи о скором возобновлении боевых действий, так как политическое урегулирование так и не достигнуто, Хафтар выступает с открытой антитурецкой риторикой, а ряд спонсоров Хафтара, прежде всего Франция и ОАЭ, рассматривают Ливию как один из ТВД, где можно нанести удар по Турции. Если в эту схему включится и Египет, то возобновление боевых действий в Триполитании под тем или иным предлогом (например, по причине оспаривания контроля над нефтедобычей в западной Ливии), более чем вероятно уже в ближайшие пару-тройку месяцев, тем более, что стороны уже более менее восстановились после потерь весенне-летней кампании 2020-го года, получив существенные поставки вооружений изне.