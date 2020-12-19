 

Мнение: “С горки не спускать”.

19.12.2020, 21:52, Разное
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Т-62 в Ливии.
Судя по надписи, из относительно недавних поставок для Хафтара.
Аналогичные машины в свое время в большом кол-ве поставлялись в Сирию для восполнения потерь в танках и комплектования 5-го корпуса.

PS. Между тем, на фоне неустойчивого перемирия под Сиртом, продолжают множится слухи о скором возобновлении боевых действий, так как политическое урегулирование так и не достигнуто, Хафтар выступает с открытой антитурецкой риторикой, а ряд спонсоров Хафтара, прежде всего Франция и ОАЭ, рассматривают Ливию как один из ТВД, где можно нанести удар по Турции. Если в эту схему включится и Египет, то возобновление боевых действий в Триполитании под тем или иным предлогом (например, по причине оспаривания контроля над нефтедобычей в западной Ливии), более чем вероятно уже в ближайшие пару-тройку месяцев, тем более, что стороны уже более менее восстановились после потерь весенне-летней кампании 2020-го года, получив существенные поставки вооружений изне.

Источник: Colonel Cassad



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