 

Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ

19.12.2020, 21:48, Разное
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Александр Лукашенко по-прежнему делает ставку на силовой метод удержания власти. Многие политологи сходятся во мнении, что спецслужбы и армия – единственные лояльные к Батьке структуры на сегодняшний день.

Для того, чтобы мотивировать подчиненных, Лукашенко необходимо на постоянной основе доказывать им, что единственно возможная стабильность их ждет лишь при условии беспрекословного подчинения власти.

Сегодня был обнародован текст поздравительной телеграммы под авторством Александра Григорьевича. Известно, что обращение приурочено ко Дню сотрудника органов государственной безопасности.

Батька заявил, что сотрудники КГБ составляют основу государственного суверенитета. По словам Лукашенко, процветание Белоруссии напрямую зависит от работы силовиков. Президент добавил, что чекистам необходимо вести борьбу с внешним врагом.

Стоит отметить, что некоторые политологи спорят с тем утверждением, что из-за лояльности силовых ведомств Лукашенко удастся удерживать власть пожизненно. Эксперты напомнили, что история знает случаи, когда диктаторов предавали и сдавали люди, входящие в ближайшее окружение.



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