Исследователей озадачили останки «безумного зверя», бродившего по Земле 66 млн лет назад

19.12.2020, 21:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследователей ошеломили останки «безумного зверя», который мог бы быть на земле 66 млн лет назад. Название древнее млекопитающее обрело на фоне странного состава тела.

Во время изучения останков древних существ, исследователи уже имеют много сведений об их происхождении практически сразу после открытия. Определенные виды так похожи между собой, что проходят месяцы на розыски самых малых отличий, что способствует корректному идентифицированию нового вида. Что касается древнего млекопитающего Adalatherium, который населял Землю более 60 млн лет назад, то они быстро выяснили, что это оказался новый вид. Затруднения появились, когда палеонтологи захотели узнать его место в древе жизни.

Adalatherium – «безумный зверь», который жил в Мадагаскаре, где разнообразная и интересная дикая природа. У животного, которого нашли, очень странное сочетание разных видов. Его задние лапы сильные и мускулистые, имеют мощные когти и «раскиданы» подобно конечностям ящерицы, передние лапы поджарые и стройные, прижаты к телу.

Также очень странными оказались зубы животного. Благодаря передним зубам оно схоже с грызунами, так как они росли и с течением времени могли стираться. Но задние зубы животного просто уникальны и не похожи на все, что специалисты видели раньше. Подобное открытие и идентификация «безумного зверя» являются свидетельством того, что на Земле есть много необнаруженных уникальных существ.