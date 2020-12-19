Программист сообщил, как навсегда удалить свои данные из Сети

19.12.2020, 21:46, Разное

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Даниил Ростовцев, программист и технический директор «Только Высокие Технологии», напоминает, что нужно быть осторожными с Facebook, так как сервис использует замораживание информации вместо удаления. Но существуют способы, благодаря которым можно удалить данные из Сети.

В нынешнее время интернет неотъемлемая часть жизни людей. Но он дарит не только возможность использования информации, а и повышает преступность, так как ежеминутно данные людей попадают в Сеть без их ведома. Специалист пояснил о нескольких способах удаления информации.

Как пишет «Слово и дело», для начала можно удалить все социальные сети, ведь зачастую именно туда люди пишут о себе и во время регистрации вводят данные. Например, Facebook, никогда не удаляет данные, замораживая их. Если человек боится за свою безопасность, то нужно будет отказаться от интернет-покупок, услуг форумов и удалить аккаунты, вспомнив пароли. Если это невозможно, то существует каталог прямых ссылок JustDelete.Me на страницу удаления. А вот Deseat.my поможет увидеть сайты, где регистрировался человек. Для начала работы стоит залогиниться в аккаунте Google, а потом сервис сам проверит данные.

Также во время борьбы с поисками людям может помочь закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Если данные недостоверны, то можно заполнив форму требовать удаления материалов. Аналогично можно поступить и с фото, доказав свои авторские права на снимок.

Если все социальные сети удалены, но человеку нужно пользоваться Интернетом, то не стоит в новых аккаунтах вводить настоящую информацию о себе, не писать правду о месте и дате рождения. Просто стоит создать фальшивую страницу и работать через VPN. Программист напоминает, что стоит проявлять осторожность там, где просят ввод данных и их распространение.