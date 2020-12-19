Мнение: Потеря медицинской страховки, обморок от вакцины и лекарство от ВИЧ

19.12.2020, 21:42, Разное

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1. Около 15 миллионов американцев (почти 5% населения США) лишились в этом году медицинской страховки, а значит, потеряли доступ к нормальной медицинской помощи, которая в США чрезвычайно дорогая. Получается, что у американского государства нет денег, чтобы спасать и лечить своих граждан, а вот на гигантский военный бюджет – деньги есть (военные расходы США превышают расходы Китая, Саудовской Аравии, Индии, Франции, России, Великобритании и Германии вместе взятых):

https://9gag.com/gag/aXgDnv9

2. Медсестра из Теннесси потеряла сознание в прямом эфире после того, как ей вкололи вакцину от Пфайзера:



https://www.youtube.com/watch?v=_Cs7nwfKKg4

3. Наши доблестные учёные создали вакцину от ВИЧ:

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/12/18/851522-vektor-soobschil-effektivnosti-rossiiskoi-vaktsini

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром “Вектор” Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, сообщили в “Векторе” “Интерфаксу” в пятницу.

“ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы – у 80%”, – сказали в “Векторе”.

В Центре уточнили, что первая фаза клинических исследований вакцины “КомбиВИЧвак” проводилась в 2011 году, и они подтвердили, что “вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ”.

В настоящий момент в “Векторе” на платформе “КомбиВИЧвак” разработан усовершенствованный вариант вакцины – “КомбиВИЧвак-Ново”. Эффективность вакцины против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

Вирус иммунодефицита человека коварен – он быстро мутирует, из-за чего вакцина может растерять свою эффективность. Вместе с тем учёные тоже умеют дорабатывать и модернизировать свои вакцины.