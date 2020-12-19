 

“Буквально зажгли”. В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

19.12.2020, 21:36, Новости дня
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Главную елку страны на Софийской площади в Киеве зажгли 19 декабря, в День Святого Николая. Онлайн-трансляцию зажжения вела Киевская городская государственная администрация в своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Київська міська державна адміністрація / YouTube

Церемонию зажжения огней на новогодней елке Украине провел мэр Киева Виталий Кличко. 

Журналист Сергей Гришин сообщил, что после открытия елки произошло возгорание иллюминации. 

https://www.facebook.com/grishyn/videos/3965859393438548/

Фото горения также опубликовал “Прямий”.

“В Киеве буквально зажгли главную елку Украины”, – сообщил телеканал.

https://www.facebook.com/pryamiy/posts/2897461317163046

По информации “Бабель” пожар быстро потушили.

В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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