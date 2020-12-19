“Буквально зажгли”. В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

19.12.2020, 21:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главную елку страны на Софийской площади в Киеве зажгли 19 декабря, в День Святого Николая. Онлайн-трансляцию зажжения вела Киевская городская государственная администрация в своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Київська міська державна адміністрація / YouTube

Церемонию зажжения огней на новогодней елке Украине провел мэр Киева Виталий Кличко.

Журналист Сергей Гришин сообщил, что после открытия елки произошло возгорание иллюминации.

https://www.facebook.com/grishyn/videos/3965859393438548/

Фото горения также опубликовал “Прямий”.

“В Киеве буквально зажгли главную елку Украины”, – сообщил телеканал.

https://www.facebook.com/pryamiy/posts/2897461317163046

По информации “Бабель” пожар быстро потушили.

В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.