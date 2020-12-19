Стало известно, когда выйдет на рынок iPhone 13

19.12.2020, 21:30, Новости дня

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По мнению авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, «яблочная» компания представит очередную тринадцатую линейку своих «Айфонов» летом будущего года. К концу первого полугодий на рынок выйдет первая партия новых смартфонов, утверждает он.

Эксперт проанализировал поведения компании Apple на рынке минимум за последнее десятилетия и пришел к выводу, что данный разработчик предпочитает выпускать новинки по графику.

Задержка в этом году легко объясняется ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Но в 2021-м такие форм-мажорные обстоятельства уже будут в прошлом. Поэтому компания Apple сможет войти в привычный график работы. Почти с полной уверенностью можно сказать, что новинки появятся следующим летом, уточнил инсайдер.