 

Google, Apple и Mozilla выступили против «сертификата безопасности» в Казахстане

19.12.2020, 21:30, Новости дня
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Компании Google, Apple и Mozilla выступили против решения властей Казахстана вмешиваться в личную жизнь своих граждан. В частности, они начали блокировать доступ к своим сервисам для устройств, на которых установлен так называемый казахский «сертификат безопасности».

Администрация Нур-Султана, напомним, обязала владельцев смартфонов устанавливать на свои устройства так называемый «сертификат». Гражданам сообщали, что без него им просто-таки перекроют доступ к зарубежным сайтам и сервисам.

На самом деле, речь идет о тотальном кибершпионаже, организованном самим государством, считают эксперты. При помощи «сертификата» спецслужбы страны могут расшифровывать все передаваемые сообщения, следить за поведением пользователей в сети и их перемещениями. Чтобы прекратить все это, ведущие сервисы сами ограничили доступ устройств, на которых установлена шпионская программа.



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