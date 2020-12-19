Эксперты рассказали, как внешность помогает продавцу привлекать клиентов

19.12.2020, 21:30, Новости дня

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Люди охотнее покупают товары у продавца-мужчины, если у него хорошо ухоженная борода. К такому выводу пришли авторы исследования поведения потребителей, опубликованного в Journal of Business Research.

Наблюдения показали, что продавцы с такой внешностью, как правило, продают больше, чем в аналогичных условиях чисто выбритые, усатые или вовсе небритые специалисты.

Оказалось, что в стереотипном представлении обычных людей хорошо ухоженная аккуратная борода указывает на высокую степень профессионализма человека. Этот точно знает, о чем говорит, он ничего плохого не посоветует – примерно такие мысли возникают у покупателей при встрече с бородатым продавцом. Кроме того, людям с такой внешностью часто приписывают лидерские качества.