 

Что будут жрать тунеядцы? – Личное мнение

19.12.2020, 21:22, Разное
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Вчерашняя новость о закрытии публичной трансляции Дома 2 поставила ребром главный вопрос: на что будут жить десятки голодных, но ярких провинциалов дальше?

Мало того, что сам Инстаграм стремительно теряет аудиторию, так ещё и аккаунты участников принадлежат не им самим, а накрутившим их ботами и купленными лайками продюсерам телепроекта.


Вы уходите на х;р. Фото: Соцсети

Я помню, как всё начиналось. Если ты яркий — на тебе батон колбасы. Если не заселился в домик, в четверг тебя выставят на мороз с вещами.

Жестоко? Отнюдь, это — жизнь.

Совершенно понятно, что о рядовых домочадцах никто думать не будет. Но даже «яркие» пойдут по миру.

Долго ли продержится аккаунт Бузовой без покупки ботов? Сколько месяцев публику продолжит интересовать трудная жизнь Бородавки в Инстаграме, если она перестанет сидеть на бревне?

Ответ очевиден: даже единственный оставшийся источник дохода участников бывшего публичного дома очень быстро накроется медным тазом.

И что, опять драться за колбасу?!

Ох, видели бы вы эти драки на грязном крыльце! Настоящие ледовые побоища были за взятие еженедельного фургона с едой с истекающим сроком годности.

Чем могут прокормить себя бывшие участники, можно увидеть на примере Бони. Хочу похвалить её — она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода.

Вика очень живуча. Её — в дверь, она — в окно. С заднего двора — на день рождения к Неймару через ход для прислуги.

Способны ли нынешние участники быть такими, как Боня? Очевидно, нет, потому что их уровень — даже не Венцеслав Шурупов, а Стёпа Меньшиков.

Грустно. За годы существования публичного дома 2 я словила Стокгольмский синдром — искренне сочувствую и переживаю за дальнейшую судьбу секс-террористов.

Накидайте в комментарии варианты заработка для протухших тунеядцев эфира. Автосервис? Бригада гастарбайтеров-каменщиков? Настоящий публичный дом?

Источник: Лена Миро



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