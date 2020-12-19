Что будут жрать тунеядцы? – Личное мнение
19.12.2020, 21:22,
Разное
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Вчерашняя новость о закрытии публичной трансляции Дома 2 поставила ребром главный вопрос: на что будут жить десятки голодных, но ярких провинциалов дальше?
Мало того, что сам Инстаграм стремительно теряет аудиторию, так ещё и аккаунты участников принадлежат не им самим, а накрутившим их ботами и купленными лайками продюсерам телепроекта.
Вы уходите на х;р. Фото: Соцсети
Я помню, как всё начиналось. Если ты яркий — на тебе батон колбасы. Если не заселился в домик, в четверг тебя выставят на мороз с вещами.
Жестоко? Отнюдь, это — жизнь.
Совершенно понятно, что о рядовых домочадцах никто думать не будет. Но даже «яркие» пойдут по миру.
Долго ли продержится аккаунт Бузовой без покупки ботов? Сколько месяцев публику продолжит интересовать трудная жизнь Бородавки в Инстаграме, если она перестанет сидеть на бревне?
Ответ очевиден: даже единственный оставшийся источник дохода участников бывшего публичного дома очень быстро накроется медным тазом.
И что, опять драться за колбасу?!
Ох, видели бы вы эти драки на грязном крыльце! Настоящие ледовые побоища были за взятие еженедельного фургона с едой с истекающим сроком годности.
Чем могут прокормить себя бывшие участники, можно увидеть на примере Бони. Хочу похвалить её — она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода.
Вика очень живуча. Её — в дверь, она — в окно. С заднего двора — на день рождения к Неймару через ход для прислуги.
Способны ли нынешние участники быть такими, как Боня? Очевидно, нет, потому что их уровень — даже не Венцеслав Шурупов, а Стёпа Меньшиков.
Грустно. За годы существования публичного дома 2 я словила Стокгольмский синдром — искренне сочувствую и переживаю за дальнейшую судьбу секс-террористов.
Накидайте в комментарии варианты заработка для протухших тунеядцев эфира. Автосервис? Бригада гастарбайтеров-каменщиков? Настоящий публичный дом?
Источник: Лена Миро
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