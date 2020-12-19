Подкомиссия по тарифам планирует установить пошлины на соевые бобы

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19.12.2020, 21:00, Новости дня
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции решила временно установить вывозные пошлины на соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Эта мера вводит (вывозные пошлины – прим. ВЗГЛЯД) на период с 1 февраля по 30 июня 2021 г. включительно. Она обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны», – приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что эта мера позволит предотвратить рост цен на продукты переработки сои, используемые в пищевой промышленности.

Ранее председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что Минсельхоз и Минэкономразвития намерены ввести пошлину на экспорт пшеницы из России.

Напомним, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.



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