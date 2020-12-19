Названа дата первого запуска российского корабля для полетов на Луну

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19.12.2020, 21:00, Новости дня
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Первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» в субботу посетил предприятие «Полет», на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет «Ангара», передает РИА «Новости».

Первый запуск космического корабля «Орел» без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

Ранее разработчик рассказал о кресле для космического корабля «Орел».



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