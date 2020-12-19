 

Мнение: Решение проблемы с водой в Севастополе

19.12.2020, 20:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военные, как и обещали, раньше намеченного срока, завершили строительство водовода для обеспечения нужд Севастополя по водоснабжению.
Построили за 68 дней.

Губернатор города уже заявил, что это позволит Севастополю не переходить на режим экономии воды как минимум до марта.
А там уже водозабор из Бельбека заработает + есть надежды, что за следующие месяцы пополнятся водохранилища.

Также вовсю идет строительство водозабора из реки Бельбек.

Расчет строится на том, что строительство комплексной инфраструктуры водозаборов позволит Севастополю не испытывать существенных проблем даже в том случае, если и 2021-й будет столь же засушливым, как и 2020-й.

PS. В Крыму ситуация сложнее, но также в процессе решения. Давеча Путин заявил, что денег для решения проблем с водой в Крыму и Севастополе жалеть не будут.
В целом, проблемы с водой планируется решать в том же ключе, как решались проблемы с электрическом в 2014-2015-м годах.

За последние месяцы каких-то серьезных проблем с водой не припомню, 2-3 раза были небольшие отключения для проведения ремонтных работ (в основном отключали ночью и включали под утро).
Но опять же, стоит помнить, что в Севастополе эта проблема стоит не столь остро, как а на территории Крыма, где обмеление водохранилищ представляет серьезную проблему, которая привело к актуализации вопроса нормирования подачи воды.

Симферопольское водохранилище к началу декабря 2020.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Официальная инфляция, несоветская «Ангара» и «угнетение» артелей капиталистами

21.07 / Мнение: Баг Оправдашка

01.07 / Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 терабайт

06.10 / Мнение: Пожар на фабрике

01.08 / Мини-сериал «Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA

04.07 / Настя Ивлеева собралась стать певицей вслед за Бузовой после двух миллионов лайков

04.08 / Работа еще пяти магазинов остановлена за нарушения масочного режима

12.10 / “Псих”: Аня Чиповская, Константин Богомолов, Марина Александрова, Елена Лядова и другие в трейлере сериала

01.09 / Отец Цоя опровергает сообщения СМИ о своей жалобе Путину на фильм Учителя

28.08 / Дозорный факт биографии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска