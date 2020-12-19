Навка рассекретила подробности жизни с Песковым

19.12.2020, 20:54, Разное

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По словам Татьяны Навки, во время знакомства ее будущий супруг не знал, что она является спортсменкой. Песков не интересовался фигурным катанием, но после свадьбы стал преданным фанатом своей избранницы и этого вида спорта.

Знаменитость рассказала, что сейчас Дмитрий Песков ходит на все ее спектакли, во всем поддерживает и гордится. Но больше всего Татьяна Навка рада тому, как пресс-секретарь президента ведет себя дома. Звезда льда говорит, что, окажись она перед Владимиром Путиным, поблагодарила бы президента за такого хорошего мужа.

Олимпийская чемпионка призналась, что и мечтать не могла о таком любящем и заботливом мужчине. Татьяна Навка отметила, что Дмитрий Песков потрясающий отец. В свободное время пара посещает театры, кино, катается на коньках и лыжах, ходит в баню.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам Татьяны Навки, муж любит заниматься хозяйством. “Настоящий мужчина. Настоящий муж. Он может все, у него золотые руки”, – похвасталась фигуристка.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.