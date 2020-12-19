 

Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе

19.12.2020, 20:54, Разное
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Белоруссия по-прежнему переживает тяжелый политический кризис. Зафиксирован существенный отток людей из страны. У большинства граждан падают доходы, а инвестиционный климат значительно ухудшился.

Все это не мешало Александру Лукашенко успешно удерживать власть проверенными способами. Батька был уверен, что помощь Кремля, а также собственные лояльные силовики обеспечат ему необходимую стабильность.

Политолог Руслан Бизяев убежден, что ситуация может сильно измениться уже в обозримом будущем. По мнению эксперта, Россия будет пробовать дожать Лукашенко касательно так называемых сочинских соглашений.

Стоит отметить, что Кремль добился лишь частичных результатов в белорусском вопросе. Известно, что Москва заинтересована прежде всего в том, чтобы Батька делал шаги к конституционной реформе и досрочным президентским выборам.

Если Россия перестанет предоставлять Лукашенко необходимые ресурсы, режим последнего диктатора Европы окажется под угрозой. Единственным лояльным по отношению у Лукашенко блоком остаются силовики. При этом ряд политологов не исключают, что в ближних кругах Батьки есть те, кто хотел бы смены правящей элиты.



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