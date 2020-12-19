Названы полезные свойства тыквенных семечек

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19.12.2020, 20:52, Разное
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Эксперты рассказали, в чем заключается польза тыквенных семечек. Также они назвали дневную норму употребления данного продукта.
В тыквенных семечках содержится очень много белка. В связи с этим эта пища является идеальной для спортсменов и людей, которые не едят мяса. Кроме того, тыквенные семечки могут похвастаться большим процентом ненасыщенных жиров, полезных для здоровья сердца и сосудов.

Вегетарианцам нужно добавлять продукт в свой рацион, чтобы восполнить незаменимые аминокислоты. Небольшая горсть тыквенных семечек покрывает потребность в магнии и цинке. Также в их составе присутствует клетчатка. Продукт помогает регулировать уровень холестерина в крови.

Тыквенные семечки представляют собой отличное мочегонное средство. Они поддерживают на должном уровне работу бочек и помогают бороться с задержкой жидкости в организме.

Употреблять продукт рекомендуется в сыром виде, а не жареном. К тому же семечки не нужно солить. В день достаточно съедать одну столовую ложка продуктов, чтобы организм получил полезные вещества.



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