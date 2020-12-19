Специалисты рассказали о продуктах, улучшающих работу мозга

19.12.2020, 20:52, Разное

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Мозг управляет организмом человека, биением сердца, дыханием, позволяет мыслить, чувствовать и передвигаться. Для его здоровья большую роль играет пища, улучшая память, концентрацию, интеллектуальные задачи.

В рационе людей должна присутствовать жирная рыба: форель, лосось, сардины. Они являются источниками жирных кислот омега-3, которые нужны для создания нервных и мозговых клеток. Также жиры необходимы для памяти и обучения, они замедляют возрастное понижение интеллектуального развития и помогают предотвращать болезнь Альцгеймера. Нехватка омега-3 приводит к ухудшению обучаемости и депрессии.

Также полезна и черника, так как в ее ягодах содержатся антоцианы – соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эксперты выяснили, что антиоксиданты могут накапливаться в ягоде, улучшая связь между его клетками.

Куркумин, компонент куркумы, способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и попадать в мозг, принося пользу клеткам. Он улучшает память, смягчает депрессию, способствует росту новых клеток мозга. Стоит помнить и о брокколи, которая имеет растительные соединения, витамин K, противовоспалительные соединения. Яйца хороший источник фолиевой кислоты, витаминов B12 и B6, холина.

В семечках тыквы есть много антиоксидантов, защищающих от повреждения свободными радикалами. Также они хороший источник меди, цинка, железа и магния. Нехватка цинка приводит к неврологическим болезням, магний нужен для памяти и обучения, а медь контролирует нервные сигналы. При дефиците железа нарушается функция мозга, поэтому в меню должны быть включены семечки тыквы.

Людям стоит есть и темный шоколад, который богат флавоноидами. Они также отвечают за память и обучение, замедляют возрастное понижение интеллектуальных способностей. Также организму нужен витамин C, содержащийся в апельсинах. Это антиоксидант, борющийся со свободными радикалами, помогает поддержать здоровье мозга.

Употребление кофе бодрит человека, улучшает настроение, повышает концентрацию внимания, снижает риски появления неврологических болезней. Зеленый чай способен улучшить работу мозга, внимательность, память, производительность. Также в чае есть L-теанин– аминокислота, помогающая понизить беспокойство и быть расслабленным. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, защищают мозг от снижения интеллекта и рисков болезней Паркинсона и Альцгеймера.