Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. за отсутствие маски. Он фотографировался на пляже с прохожими

19.12.2020, 20:42, Новости дня

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Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима. Об этом 18 декабря сообщило министерство здравоохранения Вальпараисо на своей странице в Twitter.

Штраф выписали за то, что 5 декабря во время прогулки по пляжу Пиньера фотографировался с прохожими без маски.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/udQwI5IL0N

— Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) December 18, 2020

По информации The Clinic, Пиньера фотографировался с людьми, в то время как его сопровождали трое мужчин, двое из них – телохранители. Во время прогулки по пляжу он подошел к спасателям и попросил сфотографироваться с одним из них, у которого обнаружен синдром Дауна.

La Nacion опубликовало фото президента с девушкой на небольшом расстоянии, без масок.

Пиньера пояснил, что гулял один по пляжу возле своего дома в прибрежном городке Качагуа, когда женщина узнала его и попросила сфотографироваться.

Multan a Piñera en Chile con US$ 3500 por no usar tapabocas en la playa https://t.co/VpDOxq7kd6 pic.twitter.com/hIAXCqfTnP

— LA NACION (@LANACION) December 19, 2020

После публикации снимков в СМИ, президент извинился и самостоятельно сообщил в органы здравоохранения о своем нарушении.

В администрации президента заявили, что президент уже заплатил штраф, отмечает La Tercera.

Согласно ограничительным мерам в Чили, на пляже можно находиться без маски при соблюдении социальной дистанции два метра.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в Чили выявлено более 583,3 тыс. случаев COVID-19, умерло 16,1 тыс. человек.