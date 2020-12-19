Министром «АТО» стала генеральша, давившая в 1990-х русский Крым

19.12.2020, 20:40, Разное

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18 декабря 2020

Юлия Лапутина в зоне «АТО». Иллюстрация: segodnya.ua

Верховная рада большинством голосов утвердила генерал-майора СБУ Юлию Лапутину главой Министерства по делам ветеранов, или, иначе, «министерства „АТО“». Кандидатуру Лапутиной внес президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая перед нардепами, Лапутина сказала:

«Когда приходит известие о потере на фронте, мы все понимаем это как трагедию. Однако, когда идет информация, что очередной ветеран потерял контроль из-за посттравматического синдрома и наложил на себя руки, разве это не такая же трагедия? Точно такая. Потому что это все потери из-за войны. Последствия этой войны мешают человеку вернуться нормально к работе, к мирной жизни».

Юлия Лапутина — первая в истории Украины женщина, ставшая генералом СБУ. Ей сейчас 53 года. Она по образованию педагог и психолог, кандидат психологических наук. Лапутина поступила на службу в СБУ в 1992 году, когда там создавалась контрразведка. Начинала она как рядовой оперуполномоченный. Затем перешла на руководящую должность в антитеррористический центр СБУ «Альфа». В 1994 году старший офицер «Альфы» Лапутина отличилась при подавлении пророссийских настроений в Автономной Республике Крым (АРК). Напомним, по Конституции Украины от 1992 года Крым получил формально права суверенной республики в составе Украины, имеющей право на самоопределение вплоть до выхода из состава Украины.

Избранный в 1994 году президентом АРК Юрий Мешков добивался реализации данных конституцией прав крымчан. Требования крымчан в Киеве были расценены как «сепаратистский мятеж». Против Мешкова и других лидеров русского движения Крыма «Альфа» СБУ применяла методы жесточайшего психологического давления. В 1995 году Мешков покинул Крым и эмигрировал в Россию. Пост президента АРК был ликвидирован вместе с реальной автономией республики. С тех пор про Лапутину в СБУ говорят: «Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова».

Свои успехи по насильственной украинизации Крыма офицер СБУ Лапутина развивала в президентство Виктора Ющенко, пока эту политику не приостановил преемник Ющенко Виктор Янукович. К моменту свержения Януковича в 2014 году Лапутина была замначальника «Альфы» по психологическим спецоперациям. С весны 2014 года Лапутина служила на этом направлении в зоне «АТО», командиром особой оперативной группы СБУ. В ее послужном списке — деморализация пророссийского сопротивления в районе Славянска и Краматорска весной — летом 2014 года, насильственная повторная украинизация бывших «оккупированных территорий» Донбасса.

Кроме Донбасса, Лапутина проявила себя как контрразведчик внутри Украины. Она один из авторов концепции ведения против РФ так называемой смысловой войны. Часть этой диверсии — жесточайшие информационные нападки против присутствия на Украине Русской православной церкви и противопоставление РПЦ раскольнических групп вроде «новой церкви Украины».

25 марта текущего года замначальника Департамента контрразведывательной защиты и информационной безопасности СБУ Лапутиной присвоили звание генерал-майора СБУ. Она — вторая в истории Украины женщина, получившая генеральские погоны.

Примечательно, что на пост «министра „АТО“» в Верховной раде сначала рассматривался 33-летний майор ВСУ Александр Порхун — замглавы «министерства „АТО“», Герой Украины, заслуженный каратель «АТО», участник боев за Краматорск в 2014 году. Порхуна выдвигала глава Комитета Верховной рады по социальной политике Галина Третьякова — одиозный представитель клана «соросят». То, что вместо Порхуна офис президента поставил Лапутину, — возможный превентивный удар по «соросятам» от старого генералитета СБУ, недовольного затеянной «соросятами» реформой СБУ. Старой гвардии СБУ удалось заполучить на свою сторону шефа СБУ Ивана Баканова — выходца из «95-го квартала», давнего друга Владимира Зеленского.