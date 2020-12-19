 

В Китае начали изучение груза, доставленного с Луны на «Чанъэ-5»

19.12.2020, 20:36, Новости дня
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Китайская миссия «Чанъэ-5» завершилась с возвращением космического зонда на Землю. Напомним, что на его борту были доставлены образцы лунной породы, которые уже переданы ученым для подробных исследований.

Всего в капсуле аппарата «Чанъэ-5» привезено 1731 г лунного грунта, уточняют специалисты. Часть груза сразу попадет в лаборатории научных институтов, остальное же отправят для длительного хранения на случай, если ученые захотят в будущем сделать какие-то новые анализы и эксперименты.

В последний раз образцы лунной породы доставил на Землю советский космический аппарат «Луна 24». Однако было это еще в 1976 году. В данном случае вещество было взято с глубины 2 метра под поверхностью Луны. Для этого предварительно было произведено бурение небольших скважин.



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