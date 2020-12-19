 

Новый космический телескоп «Джеймс Уэбб» прошел ключевую фазу испытаний

19.12.2020, 20:36, Новости дня
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Как сообщили в NASA, испытания системы развертывания экрана, который должен защитить новый космические телескоп «Джеймс Уэбб» от солнечного излучения, успешно завершены.

Данный аппарат в будущем будет запущен в космос и станет, по словам ученых, крупнейшей космической обсерваторией за всю историю развития астрономии.

Так, диаметр зеркала в новом телескопе составляет 6,5 метра. Для сравнения: у легендарного «Хаббла» – всего 2,4 метра. По информации NASA, подготовка нового телескопа к космическому полету является одной из главных задач, решенных в уходящем году. Впрочем, дата запуска аппарата пока неизвестна. Вероятно, он состоится в октябре 2021 года, если его снова не перенесут на более поздний период.



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