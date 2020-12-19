 

Спасибо Путину за мужа! – Личное мнение

19.12.2020, 20:28, Разное
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Наши полусветские шуты стоят в глубоком прогибе перед Путиным. Больше скажу: они друг с другом соревнуются, кто глубже прогнётся.

Вчера пальму первенства взяла Татьяна Навка.


Фото: Соцсети

Эта бывшая олимпийская чемпионка (да, статус олимпийской чемпионки тоже можно просрать, если сильно увлекаться тусовками), а ныне — пустая тусовщица уровня Светки Бондарчук настолько глубоко прогнулась, что мне стало стыдно. 

За неё. За её мужа. И даже за Путина, на голову которого ежедневно выливаются ушаты помоев тупой, неискренней лести от алчных холопов.


На вопрос, что бы она сказала Путину, окажись перед ним, Навка ответила:

Спасибо Владимиру Путину за мужа. Дмитрий ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты. Успокаивает. А дома он прекрасный, любящий, очень семейный, очень такой… Самый лучший. 

 Спасибо за мужа? Путину? Серьёзно?!  

Путин тебе его, что ли, родил? Воспитал?

Вот что должно быть у бабы в голове, чтобы нести такое?

 Ты считаешь своего мужика мальцом неразумным, за которым присматривает старший товарищ Володя Путин? Ты, вообще, в себе? Так унижать своего мужа и так нелепо гнуться перед другими мужиками, выставляя их — других! — альфачами над твоим!


Фото: alamy.com  

Какие же есть всё-таки на свете глупые бабы, ужас просто. Сменила высокий статус олимпийской чемпионки на низкий статус тусовщицы, позорит мужа.

  И это ещё, если не затрагивать тему господдержки её никому не нужных в период пандемии шоу на льду, только злящих народ.  

Смотрю я на всех этих шутов и думаю: вы всерьёз полагаете, что если будете выставлять себя дураками, неумело и неуместно льстящими Президенту, то так и прокатаетесь всю жизнь сырками в масле на коньках по льду?

  Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро



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