Мнение: Привычка быть обаятельным

19.12.2020, 20:20, Разное

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Про обаяние будем говорить и имидж.

Сегодня ребенку читали книжку. Сказку братьев Гримм “Черт с тремя золотыми волосками”.

Там про секрет обаяния как раз. Во многих сказках про это, и не только Гримм.

Хотя братья Гримм были тамплиерами учеными-лингвистами, изучавшими средневековую историю.

Так вот. Родился герой, в рубашке, и напророчили ему на четырнадцатом году женитьбу на дочери короля. Король это узнал и сразу решил избавиться от непрошенного зятя. Избавиться решил как наш царь Султан, кинул в ларце в воду, но ларец выловил мельник. Хорошенький был мальчик, поэтому и у короля рука дрогнула и мельник с женой решили оставить себе дитя. Парень рос такой пригожий, что король сразу обратил внимание на обаятельного подростка. Король там, кстати, все время где-то ошивался, контролировал владения самолично. Увидел, расспросил и, узнав, что это все тот же напророченный зять, опять решил извести. Отправил его гонцом в свой дворец с запиской, в которой просил сразу же его повесить, как прибежит. Но парень не сильно торопился. По дороге он заблудился в лесу и оказался у дома разбойников. Женщина, живущая там, увидела, какой он пригожий, да обаятельный, накормила его и пустила переночевать. Пока он спал, вернулись разбойники. И этим он приглянулся, такой хорошенький был мальчик. Они прочитали письмо короля и пожалели его. Подменили записку на другую, веселые тролли, чтобы как только он прибудет во дворец, его срочно женили на дочери короля. Ну а жена короля с дочерью как увидели этого красавчика, даже не усомнились и откладывать не стали, сразу хвать его и в спальню к принцессе.

Но это еще не все.

Король прибыл домой, узнал, погоревал и отправил зятя к черту, за тремя золотыми волосками. И что бы вы думали? Когда парень прибыл туда, там мама черта к нему сразу же прониклась. Спрятала его под юбку и стала ему помогать раздобыть у своего сына, черта, три золотые волоска. И еще помогла отгадать три сложные загадки, благодаря чему герой получил много золота у жителей соседних городов.

Вот это и есть обаяние. Настоящее, рыбацкое. Действует герой в границах, подчиняется правилам и законам, а не отдельным людям, поэтому никого не боится, ничем не грузится, смелый, скромный и легкий, всем сияет и всех очаровывает. И все ему помогают.

Представьте себя на месте матери черта, например, если сможете. Тук-тук, на пороге стоит парень, улыбается. Спокойный, красивый, добрый. Вы ему: “Дурак, дуй отсюда, пока цел”. А он вам: “Не могу, задание у меня от короля”. Вы ему: “Черт тебя съест”. А он вам: “Ну пусть съест, раз так. Что ж поделаешь”.

Понятно, почему мать черта стала ему помогать? И под юбку спрятала, потому что очень понравился.

В сложных, конфликтных и особенно опасных ситуациях рыбака сразу видно на фоне всех остальных, мечущихся и растерявшихся.

Обаятельного человека мама черта всегда спрячет под свою юбку.

Противопоставлен обаятельному герою король-Штурман. Все время он где-то рыщет, с Ищейкой, все хочет контролировать, наперед предотвратить, зятя будущего боится, невзгод гипотетических опасается, самой судьбе наперекор идет. В результате же только помогает чужим планам осуществиться и остается ни с чем. А в конце, когда зять его вернулся, груженый золотом, король как все братья и сестры Штурманы из сказок тоже захотел золота и отправился на его добычу, там и пропал.

Большинство людей как тот король, только ОЗ не королевская и от штурманства все меньше становится. Правила для них не писаны, они в короне. А вот людей они боятся, поэтому все время настороже, напряжены, скованы своей Ищейкой и Штурманом постоянно.

Иногда замечают свой напряг и зажим и думают, что надо “самооценку поправить”, то ест еще корону подрастить, а от этого их Штурман и Ищейка только больше становятся, иллюзия власти и контроля над другими больше, опираются на других, а как только где-то звоночек, сразу приглядываются, принюхиваются, бдят.

Бдящие.

Те, кто сказок не понимают, часто говорят, что в сказках героям все само собой дается, и даже детей своих учат: “Не верь сказкам, ничего тебе просто так не дадут, все надо завоевывать”. И имеют в виду не работу в границах, по правилам и законам общества, а то, что надо хитростью и ловкостью отжимать у других или даже отбирать, бороться за место под солнцем. Как будто солнце даст место рядом с собой невесть кому.

Все везучие герои в сказках спонтанные и даже расслабленные, Емеля вообще с печки не слезал. Но это, кстати, зима была. Зимой крестьяне много времени на печи проводили. Во-первых, тепло и свет экономили, во-вторых, энергию, а в третьих, еду. Ну и делать зимой особо нечего. Вот летом и осенью – другое дело. Емеля на печке зимой – это тоже секрет обаяния. Какой бы ни была ситуация сложной и опасной, можно занять положение внутри границ и расслабиться как на печке, даже кайф поймать.

Только территория внутри границ у всех разная. У кого-то нет ничего, кроме своих двоих, а у кого-то есть печка. И это надо легко и скромно принимать, разницу между своими и чужими ресурсами, иначе можно превратиться в Бдящего, заглядывающего в чужой карман.

Я вчера спросила, чем письма нерыб от рапаньих отличаются. Многие заметили, что нерыбы не суетятся, не дергаются, не качаются туда-сюда, не напрягаются. А еще они не лезут в голову комментаторам, не переживают за их мнение, не пытаются направить и надоумить.

Обаяние начинается с победы над собственным Бдящим.

Но Бдящего надо победить так, чтобы не потерять бодрости.

Многие, устав от Бдящего, погружаются в сон. Они считают, что единственный способ не напрягаться – забить вообще на все и смотреть на мир осоловевшим сонным взглядом. Из зеленого винограда.

Но обаяние – это бодрость и тонус, без Бдящего.

Те из пофигистов, которые бодрость сохраняют, обаятельны. А вялые пофигисты – нет, в них жизни не остается.

А обаяние – это жизнь, кипящая в границах. Огонь в сосуде.

Никакого уныния.

Если делать все, что в границах, и не думать о том, что вы делать не можете, уныния не останется. И если этот жизненный принцип утвердить на уровне сердцебиения и дыхания, это положительно скажется не только на вашем ресурсе здоровья, но и на имидже, и на других ресурсах.

Однако, хоть мы и повторяем это в блоге на все лады, и я, и вы, воплощать это в обыденной жизни не так уж просто, пока привычно другое.

У большинства людей есть привычка – вылезать из границ, привычка к багам. Георгий Гурджиев называл все неправильные установки дурными привычками, от которых можно избавиться, развив другую привычку, полезную:

“Мы всегда используем больше энергии, чем это необходимо; мы напрягаем ненужные для работы мускулы; мы позволяем мыслям вертеться; мы реагируем с чрезмерной силой чувств. Расслабьте мускулы, пользуйтесь только теми. которые необходимы; сдерживайте мысли и не выражайте чувства, когда не хотите этого. Пусть вас не затрагивают внешние воздействия, ибо они сами по себе безвредны; это мы позволяем себе чувствовать себя оскорбленными”.

Большинство обаятельных людей имеют привычку быть обаятельными.

Это такая же хорошая привычка, как привычка к режиму, правильному питанию, к спорту, привычка не откладывать работу на потом, привычка убирать вещи на место, привычка мыть руки перед едой, привычка сдерживать свои эмоции, привычка не думать вслух, привычка быть благодарным и вежливым и много других полезных привычек.

Среда способствует развитию хороших привычек, но если вы считаете, что вашу хорошую привычку должны были задать и развить ваши родители и за плохую привычку ответственно ваше окружение, это значит, что у вас внешний локус контроля и вы добровольно отказываетесь от доступа к управлению собой, отказываетесь от рычага саморегуляции, а это самый важный рычаг личности, это тот самый Король. И если не сделать его сильным, если его не натренировать, вы все сольете и потеряете, не помогут никакие хорошие привычки, которые внедрили в вас родители.

Дурная привычка, укоренившаяся с детства, от которой надо избавиться, развив вместо нее привычку хорошую – это возможность сделать своего Короля сильней. А ставший сильным Король – это гарантия любви Королевы. Любовь Королевы – это то самое везенье, удача, о которых мы читаем в сказках.

Именно поэтому стоит бросить, например, курить, даже если курение так прочно вошло в вашу жизнь, что выглядит полезной привычкой, без которой вам плохо. Как вошло, так и выйдет, а вы приобретете не только больше здоровья, но и более сильного Короля.

Обаяние – это тоже привычка. Иногда это привычка, которая сама собой развивалась с детства. Такой человек всегда был обаятельным, сколько себя помнит. Он всегда умел так посмотреть, что ему все прощали, так улыбнуться, что его звали в игру, так вздохнуть, что ему все давали. Он делал это так, что у других возникала симпатия и умиление. Или другие вообще не фиксировали, что у них возникает при взгляде на такого человека, а просто шли ему навстречу во всем и открывали ему границы.

Из-за того, что подобные паттерны формируется в бессознательном, они выглядят недоступными для сознательного освоения. То есть обаятельного человека нельзя расспросить, как он это делает. Точнее можно, но вразумительного ответа не получишь. Многие даже направят по ложному пути, не специально, а просто потому, что не осознают, как именно они это делают, а как только пытаются осознать, нарушают спонтанный ход.

Одна хищница, пытаясь научить свою подругу обаятельно улыбаться мужчинам, сказала ей: “Представь, что ты улыбаешься не мужчине, а самой себе”. Скорее всего она имела в виду, что не надо как эта подруга вцепляться взглядом в человека как щипцами, не надо проталкивать и навязывать ему свою улыбку, надо делать это без нажима, как бы для себя, с удовольствием, без запроса на ответ. Но потом эта хищница с ужасом увидела, как ее подруга смотрит в сторону от мужской головы и по ее губам скользит зловещая улыбка сумасшедшей. Бдящие способны сделать абсурд и щипцы из всего.

Известный прием кокеток, как строить глазки: “В угол, на нос, на предмет”, действительно работает у обаятельных людей, но если это попробует исполнить Бдящий, мы увидим, как он долго косится в угол, потом старательно косит глаза себе на кончик носа, будто там муха, а потом переводит на жертву и таращится страшным взглядом, словно приказывая: “Подчинись мне!”

Без уважения к чужим границам не будет никогда той нежности и легкости взглядов, улыбок, слов, которыми обладают обаятельные люди, привыкшие ласково касаться других в общении, не давить, не нажимать, не тянуть, а если и толкать слегка, то игриво.

То же самое касается и стиля одежды.

Границы вашего стиля определяет ваша конституция и ситуация. Первое про уместность одежды на вас, второе про уместность вас в этой одежде в ситуации (на пляже вы или в офисе). Вы должны учитывать свой возраст, пол, свои физические особенности, не игнорировать их, видеть объективно и непредвзято, иначе, выбрав неподходящую одежду, вы будете вызывать у смотрящих на вас чувство диссонанса, дисбаланса и дисгармонии.

Обсуждая типы имиджа, мы очень много об этом говорили. 12 типов имиджа сформулированы именно так, чтобы учесть основные особенности конституции. Если их учитывать и держаться в границах своего типа имиджа, можно иметь красивый стиль.

Держаться в границах расслабленно, свободно, быть внутри них креативным, смелым, но не выходить за эти границы – вот секрет хорошего стиля.

Если вы пытаетесь делать вылазки и подворовывать у других (типов), а черты своего типа не цените, не умеете видеть в них красоту и украшать, имидж ваш будет плохим. Вы должны быть влюблены в свой тип, смотреть на свой тип глазами влюбленного Анимуса (или Анимы) и видеть, как воплотить его в себе наилучшим образом.

Но это что касается сосуда, а обаяние – это огонь в сосуде. Без прочного сосуда не будет и огня внутри него, а все-таки, чтобы сосуд не оставался только формой, а обрел еще и содержание, необходимо убить Бдящего в имидже.

Самое главное, что портит Бдящий, он все время бдит, нравитесь вы или не нравитесь, и поэтому на вашем лице постоянные щипцы: вопросительно-испуганное выражение.

Если человек фиксирует излишнее напряжение из-за Бдящего, понимает, что он как-то слишком зажат и постоянно боится плохих оценок, он решает… что сделать? Правильно, большинство решают подрастить корону. Чтобы стать более надменным и слепым, но таким же бдящим.

Корона кажется всем почти – универсальным средством снять любой стресс и любой зажим.

Хотя корона – это главный виновник всех зажимов в имидже. Потому что когда вы растите корону, вам кажется, что вам становится доступным то, что для вас на самом деле недоступно, вы еще сильней тянетесь к чужому и от этого растет ваш зажим и ваш страх потерять то, что вам не принадлежит.

Представьте себе, вот Золушка приходит на бал.

На ней платье, которое ей подарила фея. Золушка ощущает себя невероятной красавицей, поскольку вообще-то она замарашка, а здесь на ней платье принцессы и прическа и весь образ настоящей принцессы. Она чувствует себя как в аттракционе, а в полночь аттракцион закончится. Он закончится, но он мог бы и не начаться, поэтому Золушка в восторге от такой возможности. И благодаря своему принятию реальности Золушка очень обаятельна, помимо того, что нарядна и красива.

Сестрицы-Штурманы наоборот. Они переживают, так ли они хороши в своих платьях, как они того достойны и как могли бы быть, если бы удалось похудеть или купить ткань для платья получше. Они переживают о том, что мимо их границ в настоящий момент, чем они могли заняться до, но не сейчас. Они пытаются влезть в головы всем смотрящим на них, бдят, оценивают оценки, стараются произвести впечатление, перехватывая эти взгляды и отвечая на них, то высокомерно, то наоборот угодливо. Они бдят момент появления принца, чтобы сверкнуть на него глазами и выступить вперед всех и вот так вот взмахнуть ярким веером, привлекая к себе его внимание, чтобы потом ловко обратиться к нему и быстро завести диалог, не дав ему опомниться. Ведь перед принцем толпа нарядных девушек и он выберет непременно самую броскую, самую активную, самую заинтересованную. Так кажется Штурманам, которые путают принца и свою маму, которая рада любой их активности.

А принц окинет взглядом расфуфыренных и раскрашенных теток, обращающих к нему алчные и умоляющие глаза-щипцы и заметит в толпе ту, которая на них не похожа. Человек с хорошими внутренними настройками потому и сияет в толпе, выделяясь на фоне других, что у большинства настройки плохие, они лезут из границ и на их лицах одержимость, жадный запрос, хлеба и зрелищ, или как здесь: выбери меня, птица-счастья. А Золушка и так счастлива и спокойна и смотрит на принца с такой простой симпатией, что сразу же кажется ему равной. Такой же как он принцессой кажется или лучше него. Он воспринимает ее ОЗ как высокую, он реагирует сначала на ее свечение, потом на ее осанку и грацию, которая без нормальных границ невозможна, на ее открытый и добрый взгляд, и уже потом замечает, что и платье у нее прекрасное, и черты лица. И он влюбляется с первого взгляда, так, будто в куче пустых ракушек увидел жемчужину.

Бдящий, попав на бал, не сможет повторить этот фокус никогда, даже если создать ему те же самые условия, то же самое платье дать и предупредить, что в полночь все станет тыквой. Бдящий постарается использовать свой шансик по полной, будет распихивать всех локтями, будет щипцевать принца с утроенной силой. Или будет стоять и смотреть на тикающие часы с таким ужасом на лице “неужели ничего не получится”. А Золушка была счастлива самой возможности оказаться на балу и увидеть принца. Это подарок феи, который она получила, она ему и радовалась, поэтому и сияла, пока Бдящие пытались отжать танец с принцем, разговор с принцем и даже свадьбу с принцем в будущем.

И вы увидите это в каждом обаятельном человеке. Он наслаждается настоящим, тем, что имеет, радуется открывающимся возможностям, но только тем, которые действительно получает, а не тем, которые мог бы получить, а если время чуда заканчивается, не горюет, поскольку не считал ничего своей собственностью, как Золушка понимала, что платье ей дали на несколько часов и хорошо, что вообще дали, спасибо фее.

Вот секрет обаяния.

Хотите иметь обаятельную улыбку, улыбайтесь без щипцов и без штурманства, просто улыбайтесь, искренне радуясь, что вот вы живы и человек перед вами живой и даже приятный и ваш контакт сейчас происходит, тоже живой и приятный. Не лезьте человеку в голову, не пытайтесь оказать на него влияние и тогда ваша улыбка не будет такой давящей, фальшивой и кривой, какой она всегда бывает у Бдящих. Если вам никто не нравится, у вас не получится улыбаться искренне, но если у вас голод и вам люди не просто нравятся, а необходимы, чтобы выжить, ваша улыбка не будет спонтанной, а будет похожа на удавку, которую вы хотите набросить человеку на шею. А чтобы держаться в границах необходимо равновесие. Открытость другим и опора на себя.

Победить в себе Бдящего непросто, но это придется как-то сделать, если хочется прогресса.

И начать мы можем с имиджа как раз.

Расскажите, что у вас с имиджем сейчас? Лучше с фото, но можно и без. Есть изменения?

А есть идеи к Новому году по части имиджа?

А с Бдящим боретесь? Получается?