Мнение: Карма министра

19.12.2020, 20:12, Разное

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Похоже, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова карма испортилась.

Сперва с ним отказались встречаться двое из трех членов президиума (коллективного президентства) Боснии и Герцеговины в знак протеста против высказываний Лаврова о Дейтонских соглашениях. Представители хорватов и боснийских мусульман в президиуме страны заявили, что российский министр «не уважает» республику.

А теперь выясняется, что лидер Республики Сербской (входит в состав БиГ) Милорад Додик подарил Лаврову икону с изображением Николая Чудотворца, написанную триста лет назад в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине заметило подарок и направило ноту с требованием объяснить, как икона попала в Боснию? А еще прозвучало требование и вернуть образ Украине. Киев считает подаренную Лаврову икону культурным наследием Украины.

МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине, которой теперь займется Интерпол, чтобы выяснить, как икона попала боснийцам.

Вот мне и интересно. То, что Лаврову подарили краденное – это провокация? Или у министра карма испортилась? И к нему и впредь, как к магниту, будут притягиваться подобные истории?

На снимке: Сергей Лавров в Сараево, фотография отсюда