 

Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

19.12.2020, 20:06, Новости дня
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Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле по числу голов за один клуб и делит с ним звание лучшего бомбардира в истории по данному показателю.

Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии», он забил гол ударом головой в концовке тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса», передает ТАСС.

В сентябре нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии издания Forbes.



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