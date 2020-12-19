Выявлена неожиданная способность COVID-19

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19.12.2020, 20:06, Новости дня
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Ученые выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.

Чтобы проверить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК наших хромосом, ученые из Массачусетского технологического института добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) – фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки – и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

В одном эксперименте исследователи использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусных инфекций. Клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.

Ранее ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Они пришли к выводу, что молекула miR1307 и есть та конкретная генетическая мишень, которая может объяснить различие проявлений коронавируса.



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