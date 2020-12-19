Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет “новый Лукашенко”

19.12.2020, 20:02, Разное

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Любой диктатуре рано или поздно приходит конец. Как минимум, период правления того или иного деятеля ограничен его жизненным циклом.

Александр Лукашенко прекрасно это понимает, поэтому информационное поле обрастает слухами о том, что Батька готовит преемника, чтобы уйти в тень. Писатель Вячеслав Бондаренко привел в пример гипотезу политолога Алексея Дзерманта, который посвятил грядущей смене парадигмы в Белоруссии целую главу в своей новой книге.

Эксперт развернуто поделился своей точкой зрения, согласно которой после спада текущего диктаторского режима в стране к власти придет “новый Лукашенко”. Имеется в виду, что идеология и методы борьбы за власть настолько глубоко вросли корнями в политическое поле, что кардинальных перемен в элите ждать не приходится. Меняются лица, но не меняется подход – об этом и говорит Дзермант.

Так или иначе, история часто меняется внезапно и не по тем сценариям, которые считаются наиболее вероятными. Бондаренко подчеркнул, что рассуждения писателя о грядущем периоде в политической жизни Белоруссии являются спорными, но при этом они весьма обоснованы.