 

Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН

19.12.2020, 20:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам академика РАН, в эту группу как правило попадают люди с явными или скрытыми дефектами иммунной системы. После вакцинации или перенесенного заболевания у них так и не выработался иммунитет.

Арег Тотолян отметил в разговоре с телеканалом “Звезда”, что самые серьезные состояния иммунодефицита являются врожденными. При этом клинически проявляться они могут в разном возрасте.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире “России 1”, что случаи повторного заражения единичны. По его словам, сегодня врачи проводят исследования длительности иммунитета.

За прошедшие сутки число заболевших в стране выросло на 28,2 тысячи и составило 2,81 миллиона. Всего выздоровело 2,25 миллиона граждан. Жертвами коронавируса стали 50,3 тысячи человек.

Отметим, что российские власти не рассматривают вариант введения жесткого карантина по всей стране. Граждан просят соблюдать ограничения: носить средства защиты и регулярно мыть руки.

В ряде регионов была ограничена работа развлекательных заведений в ночное время. Им запретили обслуживать клиентов с 23:00 до 6:00. Всем нарушителям грозит крупный штраф или даже закрытие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Астма у подростков: чаще у “сов”, чем у “жаворонков”

07.08 / Мнение: Экспортные данные

06.10 / Мнение: В Бишкеке захватили здание правительства Киргизии

10.12 / В ОАЭ зарегистрировали вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm

16.09 / Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии

16.12 / Госдума завершает разбор законодательных завалов

11.12 / Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

29.06 / Лавров ответил на вопрос об открытии границ

24.06 / “Мне плевать!”: Гузеева взорвалась из-за вопроса о разводе Харламова

19.09 / Эксперт: Лукашенко нужно было готовить страну к передаче власти еще 5 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска