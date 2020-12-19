Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН

19.12.2020, 20:02, Разное

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По словам академика РАН, в эту группу как правило попадают люди с явными или скрытыми дефектами иммунной системы. После вакцинации или перенесенного заболевания у них так и не выработался иммунитет.

Арег Тотолян отметил в разговоре с телеканалом “Звезда”, что самые серьезные состояния иммунодефицита являются врожденными. При этом клинически проявляться они могут в разном возрасте.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире “России 1”, что случаи повторного заражения единичны. По его словам, сегодня врачи проводят исследования длительности иммунитета.

За прошедшие сутки число заболевших в стране выросло на 28,2 тысячи и составило 2,81 миллиона. Всего выздоровело 2,25 миллиона граждан. Жертвами коронавируса стали 50,3 тысячи человек.

Отметим, что российские власти не рассматривают вариант введения жесткого карантина по всей стране. Граждан просят соблюдать ограничения: носить средства защиты и регулярно мыть руки.

В ряде регионов была ограничена работа развлекательных заведений в ночное время. Им запретили обслуживать клиентов с 23:00 до 6:00. Всем нарушителям грозит крупный штраф или даже закрытие.