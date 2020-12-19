 

Максим Галкин продемонстрировал видео, где спорят его дети Гарри и Лиза

19.12.2020, 20:00, Разное
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Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, как умеют спорить его дети Гарри и Лиза. Они рассуждали о надобности делать прививку.
На своей странице в Instagram Максим Галкин, муж Аллы Борисовны Пугачевой, опубликовал короткое видео, в котором можно увидеть, как их дети беседуют за обеденным столом. Ролик юморист подписал просто: «А – Аргументированность». Наверное, двойняшки слышали разговоры родителей о вакцинации и стали рассуждать на эту тему. Гарри просил сестру объяснить ему, почему она не хочет делать прививку. Лиза заявляет, что она не болеет, поэтому вакцина ей и не нужна, но ее брат посчитал, что она просто боится укола. Дальше они стали смеяться и кривлять друг друга.

Фанатам видео очень понравилось, они заметили, что даже во время спора двойняшки очень дружны. Лиза сказала, что любит брата, а он тоже признается во взаимных чувствах к сестре. Также в комментариях поклонники отметили, как правильно поставлена речь детей. Они знают много литературных слов и в речи применяют сложные конструкции.



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