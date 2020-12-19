 

В Сети обсуждают редкое фото писателя Пелевина, опубликованное Бугаевым

19.12.2020, 20:00, Разное
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Художник Сергей Бугаев в своем микроблоге Instagram опубликовал снимок, на котором в Китае на рикше запечатлен Виктор Пелевин. Пользователи активно обсуждают в Сети редкое фото писателя, который не зарегистрирован в соцсетях и отказывается давать интервью.
Ежегодно в конце лета почитатели творчества Виктора Пелевина наслаждаются его новым литературным произведением. При этом книги писателя практически всегда вызывают жаркую дискуссию. Автор – один из тех, кто предпочитает находиться «в тени» и удачно это делает уже на протяжении 12 лет. Виктор Пелевин является не публичной личностью, чем вызывает еще больший интерес у поклонников. Существует даже предположение, что писателя как человека нет, а романы создаются группой авторов или с помощью искусственного интеллекта.

Миф о Викторе Пелевине разрушил Сергей Бугаев. Художник написал, что Мастер Ли разрешил воспользоваться его рикшей. Эту фотографию он сделал, когда писатель путешествовал Китаем и подобных снимков у него еще достаточно. Несмотря на то, что поездка состоялась несколько лет назад, эти кадры Сергей Бугаев обнаружил недавно. Писатель решил поделиться ими с подписчиками. Тогда их группа посетила храмовый комплекс, построенный в честь Лао Цзы, и горну систему Хуаньшань.



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