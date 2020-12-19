“Начал задыхаться”. Чапкиса госпитализировали с двухсторонней пневмонией

19.12.2020, 19:52, Новости дня

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90-летний народный артист Украины, хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Об этом он сообщил 19 декабря изданию “ГОРДОН”.

По его словам, в больнице он уже четвертый день. Самочувствие у него ухудшилось ночью.

“Мне стало плохо… я начал задыхаться… Думал, что это [корона]вирус”, – рассказал Чапкис.

Хореограф отметил, что в больнице, куда он пришел утром, у него взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус. Два дня спустя сообщили, что тест отрицательный.

“Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса”, – объяснил он.

По словам хореографа, он лечится в “правительственной” больнице, в одиночной палате в ортопедическом отделении.

“Меня изолировали… мне выходить нельзя… никого не пускают”, – проинформировал Чапкис.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.