Парламент Швейцарии одобрил закон об однополых браках

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19.12.2020, 19:52, Новости дня
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Парламент Швейцарии 18 декабря утвердил закон о разрешении на однополые браки. Окончательное решение примут, вероятно, после референдума. Об этом сообщает The Local.

По информации издания, представители Христианской и Ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения закона, согласно которому однополые пары получают право на брак, а лесбиянки – доступ к банку спермы. Он обсуждался с 2013 года.

Организация Rainbow Families, которую создали в 2010 году для защиты интересов родителей-геев в Швейцарии, заявила, что они готовы к референдуму.

“У нас за спиной 82% населения, и благодаря мобилизации сообщества ЛГБТ, наших партнерских организаций и политических партий, которые нас поддерживают, мы сможем еще больше повысить признание ЛГБТ в обществе”, – заявил Матиас Эрхардт, который является заместителем председателя организации.

Ранее Швейцария позволяла однополым парам вступать в “зарегистрированные партнерства”, но это не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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