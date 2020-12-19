Мнение: Памятник палачам на горе Монастырь

19.12.2020, 19:14, Разное

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О разрушенном памятнике бандеровцам в Польше, который Зеленский требовал восстановить.

В чём проблема с этой горой Монастырь? Там похоронены убийцы мирных жителей, украинцев, и поляков — пассажиров поезда под Затыле

Президент Украины так хочет понравиться людям, которые за него не голосовали, что даже заслужил похвалу от самого Владимира Вятровича. Теперь, опасаясь критики, он дошёл до стены: поставил Польше аморальный ультиматум: памятник для убийц в обмен на эксгумации жертв геноцида. Как это произошло?

Во время визита в польский город Освенцим по случаю Международного Дня Памяти Жертв Холокоста он потребовал от президента Польши восстановить памятник на могиле «солдат» УПА, а затем торжественно объявил, что памятник будет восстановлен.

И здесь для обоих президентов начинаются серьёзные проблемы, потому что в Польше действует Право (Закон). Понятно, что это звучит необычно для граждан Украины – «действует Право». А оно в данный момент не позволяет выложить государственные деньги на восстановление памятника на горе Монастырь в Верхрате в таком виде и с теми надписями, которые ранее разместили там, нарушая закон, поклонники ОУН и УПА в Польше. 11.01.2020 г. это очень точно объяснил директор Бюро по Увековечиванию Борьбы и Мученичества – Адам Сивек: без политических решений, без изменения закона о воинских захоронениях ничего не получится сделать. https://dzieje.pl/aktualnosci/szef-pionu-upamietnien-ipn-odbudowa-ukrainskich-memorialow-wymaga-decyzji-politycznych

«Я подчеркиваю, что в Польше украинцы могут возводить увековечивания, но это должно происходить в соответствии с польскими законами. Условием является лишь то, чтобы каждый случай такого увековечивания – в Польше или на Украине – тщательно проверить. Ведь мы должны знать, кого увековечивают и как хотят это сделать!».

https://dzieje.pl/aktualnosci/ipn-chce-zweryfikowac-ukrainskie-miejsca-pamieci-w-polsce

Тем временем пропагандисты ОУН-УПА уже в 1945-1946 гг. и идущие по их стопам местные поклонники Бандеры настолько запутались в вопросе монастырского памятника, что смело можно сказать о нём – это памятник лжи. Но мы распустим этот узел по нитке. Мы для вас с этим разберёмся.

В чём суть проблем с памятником, восстановление которого потребовал президент Украины как раз в День Памяти Жертв Холокоста? В том-то и дело, что под этим памятником покоятся… участники Холокоста и геноцида, совершённого ОУН и УПА по отношению к польскому, украинскому и еврейскому населению! Слишком сильные слова? Давайте, скажем это иначе – убийцы женщин и детей. Польских, украинских и еврейских.

Польский закон требует, чтобы кресты и надгробные памятники находились точно в месте захоронения человеческих останков. И это тоже относится к могиле на горе Монастырь.Но также польское законодательство требует, чтобы фамилии, указанные на надгробном памятнике, соответствовали фактическому состоянию. Надписи должны быть ПРАВДИВЫМИ.

Так вот, в могиле, на которой стоит памятник, покоятся не только сельские украинские парни, призванные в УПА. ТАм похоронены убийцы мирных жителей, украинцев, и поляков — пассажиров поезда под Затыле. И, по крайней мере, там покоятся два коллаборациониста – украинские полицейские, участники Холокоста, в том числе бывший комендант украинской полиции в Любыче-Крулевской (до февраля 1944 г.).

Я расскажу вам настоящую историю этого памятника. На могиле имеется надпись «Полягли за вільну Україну. Тут спочивають полегли в бою з НКВС в Монастирських лісах в ночі з 2 на 3 березніа 1945 року». На памятнике указаны лишь имена, фамилии и даты рождения погибших, без каких-либо воинских званий и символики (кроме тризубa на кресте).



Памятник до разрушения.

Памятник находится на горе Монастырь в Верхрате, в любачувском повяте. Именно на территории этого повята, как написал прокурор Гжегож Ежик в постановлении о прекращении расследования от 21 декабря 2018 года, члены ОУН и УПА, в том числе и эти, похороненные на горе Монастырь, убили «не менее 1620 человек польской и украинской национальностей». …

Будет ли президент Польши Анджей Дуда настаивать на изменениях в польском законодательстве, позволяющих тратить деньги польских налогоплательщиков на строительство памятников убийцам польских граждан? Я очень в этом сомневаюсь.

Дискуссия по вопросу о памятнике ОУН-УПА на могиле на горе Монастырь в Верхрате станет прекрасной возможностью вспомнить преступления бандеровцев не только против польского, но и против украинского населения. В данном случае – о преступлениях, отлично задокументированных на фотографиях и в звуковых отчётах. Требуя реконструкции памятника преступникам, президент Украины и вместе с ним всё украинское государство оказались, мягко говоря, в неловкой, неприятной ситуации, если не сказать больше.

В этой ситуации кажется маловероятным, что польская сторона согласится на просьбу президента Зеленского и восстановит памятник на могиле в том же виде, как до его уничтожения. Никто не согласится написать на доске имена людей, которые там никогда не были похоронены. Именами и прозвищами людей, которые там были фактически похоронены, не следует пренебрегать. Невозможно скрыть факт, что по крайней мере четыре человека, похороненных на горе Монастырь в Верхратe, были убийцами беззащитных женщин и детей. Не представляется возможным выдать разрешение на размещение на памятнике на могиле убийцам женщин и детей (включая украинских женщин и детей!) надписи «Загинули в боротьбі за Україну». Трудно представить, что польское правительство даст деньги на могилы убийц польских женщин и детей.

Вывод: украинские «историки» (вдохновленные Вятровичом) привели президента Украины на историческое минное поле, на которое он глупо зашёл, и неизвестно, как он из него выйдет. Скандал можно избежать только одним способом. Выход один – забыть об этом памятнике. Толчок к забвению. Однако это будет нелегко. Случайно преступления людей, похороненных на горе Монастырь, были очень точно задокументированы…

https://szturman.livejournal.com/408462.html – цинк