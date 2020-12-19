Дочь и внучка Николая Крючкова заявили друг на друга в полицию из-за квартиры

19.12.2020, 19:08, Разное

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Согласно данным, которые появились в СМИ, дочь и внучка знаменитого актера Николая Крючкова подали друг н друга заявление в полицию. Причиной разногласия родных людей стала квартира, расположенная в центре столицы.

На данный момент в этом жилье проживает вдова Николая Крючкова – Лидия Николаевна. Вместе с 89—летней женщиной там живет дочь Эльвира, рожденная в четвертом браке актера. По словам женщины, ее наследница Екатерина хочет заселиться в квартиру, чтобы потом иметь на нее права. Внучка артиста из-за того поссорилась со своей матерью. Дочь, которая появилась на свет от хоккеиста Бориса Александрова, написала заявление в полицию.

Как отметила Лидия Крючкова, внучка Екатерина и ее дочь Эльвира всегда отличались натянутыми отношениями. Напряжение между ними наблюдается уже давно.

Вдова прославленного актера была его четвертой супругой и прожила с ним до смерти. Пара познакомилась во время съемок, когда Лидия Николаевна была ассистентом режиссера. На счету Николая Крючкова более 120 ролей в различных фильмах. Жизнь звезды картины «Служили два товарища» оборвалась весной 1994 года, а покоится он на Новодевичьем кладбище в Москве.