Филипп Киркоров прокомментировал увольнение 80-летней домработницы

19.12.2020, 19:08, Разное

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В СМИ недавно появилась информация о том, что Филипп Киркоров уволил домработницу Людмилу Дородонову, которая отдала работе у него примерно 30 лет жизни. Поп-король прокомментировал свое решение, так как многие поклонники осудили его за этот поступок.

По словам Филиппа Киркорова, он увольнял Людмилу Дородонову, а отпустил ее на заслуженный отдых. Дело в том, что домработнице уже 80 лет и она просто физически не может справляться с некоторыми обязанностями. Артист считает, что не имеет морального права заставлять человека «летать по дому», две и двое молодых людей не успевают убирать. Кроме этого, за выслугу лет певец дал домработнице приличную сумму денег, отблагодарив за все, что она сделала для его семьи. Филипп Киркоров подчеркнул, что Людмила Дородонова сможет еще лет десять жить ни в чем не нуждаясь.

Известно, что пенсия у звездной домработницы составляет 20 тысяч рублей. На данный момент пожилая жительница проживает в своей столичной однокомнатной квартире.