Врач Бурляева развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов

19.12.2020, 19:08, Разное

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Врач Екатерина Бурляева развенчала миф о полезности фруктов и овощей определенного цвета. По ее словам, нужно включать в рацион разнообразную пищу растительного происхождения для укрепления иммунитета и обеспечения хорошего самочувствия.

По словам эксперта, полезными являются не только овощи и фрукты зеленого цвета, но и других оттенков. В красных и темно-бордовых продуктах содержится вещество ликопин, которое замедляет наступление атеросклероза и снижает риск появления некоторых видов рака. К тому же там присутствуют антоцианы, ответственные за зрение.

Желтые овощи и фрукты полезны для здоровья глаз. Положительными свойствами в этом плане обладают и оранжевые продукты. Зеленые овощи и фрукты содержат индолы, снижающие риск появления опухолей, зависимых от гормонов, пишет портал «РИА Новости».