Мнение: Перевес в 80 тысяч голосов, мёртвоименование и невидимая скакалка

19.12.2020, 19:04, Разное

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1. Россия официально признала победу Байдена в борьбе за пост президента США. Вместе с тем от обвинений в массовых фальсификациях победители просто отмахнулись. Верховный суд США отклонил иск Техаса, поддержанный 17 республиканскими штатами, которые заявили, что в ряде ключевых штатах, где выиграл Байден, нормы обработки бюллетеней не соблюдались.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/trampu-ne-hvatilo-80-tysiach-golosov-izbiratelei-dlia-pobedy-na-vyborah-5fd7a835b4e7717869a467fe

По последним данным, Джо Байден заручился поддержкой 51,3% избирателей (более 81,2 миллионов голосов), а за Дональда Трампа отдали свои голоса 74,2 миллиона проголосовавших (46,8%). Однако такая система выборов не гарантирует победу тому, кто набрал больше голосов избирателей (а такое уже случалось в 2000 и 2016 годах). Интересное наблюдение: Трампу не хватило для победы всего лишь около 80-100 тысяч голосов избирателей. <…>

Как видим, в штатах, которые в сумме дают 63 выборщика, Байден обогнал Трампа на 157 тысяч голосов. Т.к. для победы нужно 270 голосов, а у Трампа есть только 232, ему достаточно было бы выиграть 4 штата из таблицы без Пенсильвании, либо Пенсильванию и еще 2 штата. Таким образом, минимально возможный вариант — сохранение лидерства в текущих 25 штатах и победа в Джорджии, Аризоне, Висконсине и Неваде, которые принесли бы Трампу еще 43 голоса выборщиков (итого 232 + 43 = 275 голосов). Т.е. для победы ему не хватило совсем чуть чуть — около 80 тысяч голосов в этих четырех штатах, чтобы победить там Байдена. Кстати, во всех этих штатах в 2016 году победил Трамп.

Получается, что для фальсификации итогов голосования достаточно было подделать ничтожный процент бюллетеней, меньше статистической погрешности.

2. «Их нравы». Виктор Мараховский пишет про новый западный феномен – «мёртвоименование» (деднейминг):

https://t.me/vmarahovsky/1729

Я, ув. друзья, прочёл потрясающий текст на DW под заголовком «Почему мёртвоименовать Эллиота Пейджа оскорбительно».

Эллиот Пейдж (для тех, кому посчастливилось увернуться от данной новости в начале месяца) – это биологический женщина, известный ранее как актриса Эллен Пейдж. В 20 лет он сыграл в нашумевшей драме-комедии «Джуно» забеременевшую 16-летнюю школьницу. Ещё были роли в «Людях Икс», а сейчас он играет одну из главных героинь в каком-то фантастическом сериале. Ну так вот. В декабре он объявил, что теперь он – он (либо «они»), а зовут его Эллиот.

Однако прошло уже больше недели, а в СМИ, озабоченно констатирует автор статьи, Эллиота по-прежнему периодически то называют «она», то вообще мёртвоименуют (deadnaming) «Эллен» – в первую очередь применительно к 33 предыдущим годам жизни.

А так нельзя, это агрессия.

…Оставим за скобками сам вопрос о том, можно ли менять половую принадлежность публикацией в инстаграме. Современная правящая в передовых странах идеология велит думать, что можно, а отрицать такое превращение нельзя.

Меня в этой статье впечатлило другое: аргументация.

Итак: отмена 33-летнего существования актрисы Эллен и переделывание всей её биографии в биографию актёра Эллиота оправдана тем, что, цитирую, «Я знаю немало людей (трансгендеров – В.М.), которые четко заявляют: «Для меня использование моего старого имени является массовым нарушением и крайне неприятно». Я не знаю предпочтений самого Эллиота. Но Netflix очень быстро обновил титры в его более ранних фильмах».

То есть рычагом, которым можно переворачивать, отменять и переделывать реальное прошлое, является испытывание кем-то личного дискомфорта в связи с ним.

То есть объективной реальности как бы более нет – реально и заслуживает внимания только чувство дискомфорта и угнетённости, переживаемое личностью.

3. Новейшие педагогические методы в американских школах:

https://a-nikolov.livejournal.com/511331.html

Из интервью Марка Керра, знаменитого спортсмена — чемпиона UFC в тяжелом весе:

https://goo.su/3hNm

«Я недавно ездил забирать сына из школы, ему 16 лет. Подъезжаю к гимназии, а там куча детей прыгают через невидимую скакалку. То есть они подпрыгивают вверх-вниз, делают вид, что держат скакалку, но самой скакалки нет.

Я думаю: «Это что такое? Странно». Потом забираю сына и спрашиваю у него, что делали эти дети. Он говорит: «Да, мы прыгаем без скакалки, потому что нельзя, чтобы те, кто будет запинаться об скакалку, неловко себя чувствовали перед другими. Все должно быть на позитиве, чтобы никто не обижался». Я очень удивился таким методам, честно говоря, и сразу вспомнил своего первого тренера… Он бы сейчас сидел в тюрьме”.