Неучтенные

19.12.2020, 19:02, Разное

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СМИ и родственники больных COVID-19 сообщили о смерти 14 пациентов в больнице Каменска-Уральского. Минздрав «подтверждения не нашел».

Городская больница г. Каменск-Уральский. Фото: medkamensk.ru

12 декабря информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источники в правительстве Свердловской области сообщило: в больнице города Каменска-Уральского в течение суток умерли 14 пациентов, находившихся на ИВЛ. Журналисты предположили, что массовая смертность могла произойти из-за проблем с обеспечением кислородом.

О гибели людей в больнице Каменска также пояснил местный казачий атаман и руководитель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев. «Я сам узнал о гибели 14 пациентов от знакомых врачей. Предположительно больные погибли из-за нехватки кислорода», — рассказал он «Новой газете».

По словам Соболева, в больнице стоит станция по выработке кислорода (она была куплена этим летом. — И. Д.). Есть предположение, что ее могли неправильно наладить. Если отключалась электроэнергия, то станция могла остановиться.

— Выяснить это могут только специалисты, — подчеркивает атаман. — Если бы возбудили уголовное дело, провели бы все необходимые экспертизы, вопросов без ответов стало бы значительно меньше.

В разговоре с журналистами главврач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев в первые два дня отрицал данные о гибели людей, однако после приезда министра Карлова заявил, что «с высокой смертностью в больнице согласен», при этом подчеркнув, что люди умирают не только в Каменске-Уральском. После проверки, сообщает Ura.ru, в реанимационном отделении ЦРБ решили снова пересчитать пациентов, погибших за последние дни.

И пока врачи ломают голову, как им сделать статистику складной, совершенно беспристрастно публикует свои данные городская служба кладбищ.

В Каменске-Уральском похоронили 17 человек, умерших 9 декабря и 8–10 декабря. Стоит понимать, что среди них не все — пациенты злополучной реанимации. И не все больные, умершие в реанимации, похоронены в этом городе — некоторые из них поступили в больницу из соседних городов и сел. Но среди захороненных — многие фамилии из списка, опубликованного Ura.ru.

Список из 14 пациентов, умерших в реанимации больницы Каменска-Уральского. Фото: Ura.ru

— По телевизору смотрела сюжет, что вся эта история — фейк, — потрясенно говорит Елена Шляпникова, жительница Каменска-Уральского, — что 10 декабря в нашей реанимации никто не умер. А как же моя свекровь? Она умерла там в два часа ночи. В справке о смерти написали «COVID-19. Вирус не идентифицирован», дата — 10 декабря. Перед смертью она лежала на ИВЛ и умерла внезапно.

Так же внезапно умер и 64-летний супруг Ирины Бондаревой. Она привезла его в больницу, так как он лежал дома, сломав обе ноги. За пару дней до смерти стал покашливать, но температура была в пределах нормы. Хотели сделать ему КТ, но оказалось, что в городе не работает ни одна компьютерная томография. Потому сделали рентген и поставили диагноз «пневмония». Ничто не предвещало печального исхода. Ирина общалась с Александром по телефону, пока его внезапно не перевели в реанимацию. Он умер 8 декабря в три часа ночи. Причина смерти — «COVID-19. Вирус не идентифицирован». Ирина совершенно не понимает, что произошло, врачи дать ей внятного объяснения не могут.

— Мой папа умер в реанимации вечером 8 декабря, — рассказала Ольга, дочь Анатолия Марущенко. — Он долго болел. Возможно, он умер действительно из-за болезни и это никак не связано с предполагаемыми проблемами с ИВЛ. Но меня потрясло другое: очередь в морге из тел на вскрытие. Нам сказали, что из больницы ежедневно приходит около 15 ковидных, поэтому сразу тело не получить, придется подождать. А как же тогда статистика, где пишут, что во всей области умирает около 15 человек в сутки?

Об очереди в морге говорили и другие собеседники «Новой».

Данные о числе умерших пациентов реанимации больницы Каменска-Уральского по-прежнему остаются загадкой. Сайту 66.ru медики заявили, что за сутки 8 декабря умер всего один пациент с коронавирусом, 10-го — ни одного. При этом корреспондент «Новой» видел свидетельства о смерти именно в эти даты, выданные родственникам пациентов реанимации.

Как сообщили «Новой» в оперштабе Свердловской области, по предварительным выводам комиссии Минздрава региона, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не нашла подтверждения. В реанимации «красной» зоны не фиксировалось указанного в сообщениях количества погибших пациентов. Кроме того, не подтвердились факты проблем с обеспечением кислорода.

В прокуратуре и следственном комитете Свердловской области корреспонденту «Новой» ответили, что по данному факту не имеют никакой информации.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»