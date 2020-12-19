 

“Путин остается реальным риском для тех, кто любит свободу”. Помпео прокомментировал отношения США и РФ

19.12.2020, 18:58, Новости дня
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18 декабря в шоу американского радиоведущего Марка Левина государственный секретарь США Майк Помпео назвал врагов Соединенных Штатов. Стенограмму разговора опубликовал сайт Госдепартамента США.

“Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть многие, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке… Вы видите последние новости об их усилиях в киберпространстве”, – сказал Помпео.

По его словам, кибератаки наблюдаются “очень давно” и используют “асимметричные возможности”.

“[Президент России] Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны подготовиться”, – заявил госсекретарь.

Он также назвал в числе проблем Китай, у которого имеется в наличии “сотни и сотни ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов”.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

13 декабря 2020 года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. По данным The Washington Post, к атаке на правительственные сайты США причастны хакеры из группировки APT29, также известной как Cozy Bear, сотрудничающие со Службой внешней разведки России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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