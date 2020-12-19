Инопланетяне? — интригующий сигнал из Проксимы Центавра взбудоражил астрономов

19.12.2020, 18:54, Новости дня

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Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал, который может быть посланием с других планет, пишет Guardian. Происходил он со стороны Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды. Сейчас учёные занимаются его исследованием, чтобы исключить вероятность того, что его источник человеческой или естественной природы.

Астрономы из обсерватории в Австралии обнаружили узконаправленный пучок радиоволн, который длился на протяжении 30 часов, пишет Guardian. Произошло это в апреле-мае прошлого года, с тех пор учёные из проекта Breakthrough Listen анализируют эти сигналы: не были ли они земного происхождения или от пролетающего мимо спутника.

Астрономы нередко слышат странные радиосигналы, но обычно они находят естественное объяснение, связанное с человеком. В данном случае учёных заинтересовала частота радиосигнала в 980 МГц. Они считают, что он пришёл со стороны Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды. Прежде с той стороны сигналов не поступало.

Проект по поиску внеземной жизни Breakthrough Listen запустил инвестор Юрий Мильнер. Его сотрудники занимаются прослушиванием сигналов от миллиона ближайших к Земле звёзд. Учёный Стивен Хокинг назвал эту работу крайне важной.

Как отмечает автор статьи, учёным непросто поймать потенциальные внеземные сигналы посреди бесконечных радиоволн, которые издают оборудование на Земле, естественные космические явления и объекты на орбите.

И особое внимание они уделяют Проксиме Центавра, поскольку у неё рядом есть минимум две планеты, и одна из них находится на таком расстоянии, что там должна быть температура, при которой вода может находиться в жидком состоянии. Это не гарантирует, что вода там в принципе есть.

Некоторые учёные выражают сдержанную надежду в отношении нового открытия. Другие говорят, что астрономы слишком давно ищут внеземные цивилизации, чтобы они оказались так близко.

Как напоминает автор статьи в Guardian, первые радиосигналы неясной природы перехватил ещё Никола Тесла в конце 19 века. Он был уверен, что они пришли с Марса. Однако сегодня, после множественного исследования Марса, понятно, что жизни там нет.