При Байдене американцы попадут в рабство к Китаю

19.12.2020, 18:54, Новости дня

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При таком президенте как демократ Джо Байден США угрожают экономический крах и социальная революция, пишет Contra Magazin. А всё потому, что его давно «купили» китайцы, и он не сможет остановить их вторжение в американские институты и правительственные органы. Байдену место не в кресле главы Белого дома, а в камере тюрьмы Гуантанамо, убеждена автор статьи Ева Мария Гризе.



Reuters

При новом главе Белого дома Джо Байдене в США произойдут масштабные внутриполитические изменения, пишет Contra Magazin. Стране грозят экономический крах и культурная революция в духе немецкого философа Карла Маркса. А всё потому, что избранный президент-демократ — «маньчжурский кандидат» Китая, поясняет автор статьи Ева Мария Гризе.

Семья Байдена уже давно поддерживает с Пекином тесные отношения, продолжает издание. Он сотрудничал с коррумпированными китайскими бизнесменами, у которых есть связи с высокопоставленными лицами не только в Коммунистической партии Китая, но и спецслужбах Поднебесной. К тому же сын демократа Хантер Байден ещё в 2017 году играл ключевую роль в крупной сделке с китайской частной энергетической компанией CEFC по закупке сжиженного природного газа на $40 млн. Так что при Байдене американцы станут «рабами» китайцев, предостерегает издание.

Демократические же СМИ в США игнорируют эти факты, продолжая рассказывать о связях уходящего главы Белого дома Дональда Трампа с Россией, сетует автор. Тем временем китайские агенты активно внедряются в американские институты и правительственные органы. Для этого они заманивают амбициозных политических деятелей в США в так называемые «медовые ловушки», то есть знакомят их с красивыми китаянками, чтобы потом через них осуществлять над ними контроль.

Для уничтожения США Пекин также использует военные атаки, экономическое и идеологические давление. Китайцы хотят заменить американский доллар в качестве мировой валюты, а также превратить страну своих конкурентов в социалистическое государство, используя для этого разногласия между демократической и республиканской партиями. Также Пекин, как выразился госсекретарь США Майк Помпео, «отравляют» институты и университеты, присылая туда каждый год 400 000 студентов по обмену.

Китай усиливает своё влияние и в остальных странах Запада, продолжает издание. Новый шёлковый путь — это выдающееся достижение в сфере логистики, с помощью которого Поднебесная аккуратно и эффективно укрепляет свои позиции за рубежом. А с помощью внедрения технологий 5G открывает возможности для слежки через интернет, пишет Гризе.

О том, что китайская компания Huawei, занимающаяся развитием новых средств телекоммуникации, сотрудничает с китайскими спецслужбами, канцлеру Германии Ангеле Меркель сообщало её собственное правительство. Но она всё равно наотрез отказывается запрещать деятельность этого предприятия на территории ФРГ. И вообще придерживается скорее мягкого курса в отношениях с Пекином. А Поднебесная тем временем продолжает усиливать своё влияние на Берлин в социальной и экономической сферах.

Но всё же самая большая угроза для национальной безопасности США — это сам Байден, убеждена автор статьи. Китайцы уже давно его купили. И чтобы не допустить катастрофы, необходимо остановить вторжение. Помочь в этом могут нынешний президент Дональд Трамп и его сторонники. Так что велика возможность, что Байден не сможет вселиться в Белый дом в следующем году. Он виноват в государственной измене и его место не в кресле президента, а камере тюрьмы Гуантанамо, заключает Гризе.