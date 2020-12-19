 

Россия и Саудовская Аравия подготовили дорожную карту по сотрудничеству

19.12.2020, 18:52, Новости дня
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Россия и Саудовская Аравия в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сегодня также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года», – сказал он после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Он также отметил, что «уже в 2020 году по отношению к прошлому году торговый оборот наш вырос почти на 60%».

«Также мы сегодня с моим другом и коллегой обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+ и совместный действий и координации на международном рынке. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность договоренностям, которые действуют на сегодняшний день и нашему сотрудничеству, которое направлено, в первую очередь, на скорейшее оздоровление рынка и достижение баланса», – сказал вице-премьер.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года, на ней страны альянса примут решение об уровнях добычи в феврале. Встречи будут проходить ежемесячно. Всего ОПЕК+ хотят восстановить добычу нефти на 2 млн б/с в течение зимы-весны 2021 года. «Рынок нефти все еще волатилен, поэтому нужно регулярно мониторить», – отметил он.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком.



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