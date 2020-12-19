 

Белорусский пловец обновил рекорд мира на 100-метровке брассом на короткой воде

19.12.2020, 18:52, Новости дня
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Белорусский пловец Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне.

Шиманович победил на чемпионате Белоруссии на короткой воде с результатом 55,34 секунды. Официальный рекорд с 2009 года принадлежит Кэмерону ван дер Бургу (ЮАР) – 55,61 секунды, передает РИА «Новости».

Белорусский пловец является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде.

В ноябре спортсмен и носитель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд страны, сдвинув с места самолет весом 36 тонн в международном аэропорту Уфы.



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